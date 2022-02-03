В Минобороны рассказали о разработке ракетной программы

Министерство обороны Украины вместе с Вооруженными силами разработали ракетную программу на 10 лет. Сейчас она находится на утверждении в Совете нацбезопасности и обороны.﻿ Об этом во время брифинга заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает УНИАН.

"У нас есть свои украинские ПВО. Конечно, они не идеальны, для этого уже разработана и на утверждении в СНБО находится ракетная программа на 10 лет. Она разработана Министерством обороны вместе с Вооруженными силами, предусматривает ориентировочно финансирование на 10 лет - 250 млрд гривен", — сообщил министр обороны.

Также Резников ответил на вопрос о закупке израильских систем противовоздушной обороны "Железный купол".

"Мы общаемся со всеми странами, которые имеют современное оборудование. В Израиле, к примеру, система "Железный купол", она защищает города Израиля от медленных ракет, которые летят медленно на маленькое расстояние и сделаны в гаражах соседних территорий, с которыми они воюют. Но это не решение вопроса для защиты наших стратегических объектов, таких как атомная электростанция или аэродром, или что-то другое", — сказал министр.

Как сообщалось ранее, 28 января министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин сообщил, что украинская ракетная программа находится на стадии согласования.

"Сейчас ракетная программа находится на стадии согласования, там предусмотрен заказ, в частности, на КБ "Южный" и "Южмаш" , - поинформировал Рябикин.

Что такое "Железный купол"

Система Iron Dome ("Железный купол"), созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.