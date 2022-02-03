Новая почта изменила тарифы на некоторые виды доставки

"Новая Почта" снизила цену доплаты за каждое дополнительное место в одной накладной на 20 гривень, сообщает УНИАН.

В пресс-релизе компании отмечается, что с 1 февраля 2022 года доплата для отправлений до 2 кг составит 10 грн вместо 30 грн, для отправлений до 10 кг - 30 грн вместо 50 грн, для отправлений до 30 кг - 70 грн.