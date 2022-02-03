В Украину прибыл седьмой борт с военной помощью от США

В аэропорту "Борисполь" приземлился седьмой самолет, доставивший в Украину военную помощь от США.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на своей странице в Facebook﻿.

"На этот раз — 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов. Это отличная новость, но самое главное — это еще не конец. Продолжение следует", — подчеркнул Резников.

Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день общий вес амуниции, переданной Украине Соединенными Штатами Америки, начиная с 22 января 2022 года, составляет около 600 тонн. Также Резников поблагодарил США за поддержку.