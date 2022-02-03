В Абу-Даби обнаружили крупные запасы газа

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила об обнаружении запасов газа на шельфе Абу-Даби, предварительно оценивающихся в 1,5-2 триллиона стандартных кубических футов, сообщает Прайм.

"Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) сегодня объявила об открытии запасов природного газа на шельфе эмирата Абу-Даби", — говорится в пресс-релизе компании.

Промежуточные результаты первой разведочной скважины в блоке 2, оператором которого является итальянская Eni, указывают на то, что запасы могут составлять 1,5-2 триллиона стандартных кубических футов, отмечает компания.

ADNOC добывает большую часть нефти в ОАЭ и обладает 6% мировых запасов нефти.

Eni работает в Абу-Даби с 2018 года. В 2019 году Eni и PTTEP получили право на разведку морских месторождений шельфовых блоков 1 и 2. В блоке 2 доля в 70% принадлежит Eni, остальные 30% — PTTEP.