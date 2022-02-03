Мороз и без существенных осадков: погода 4 февраля

По всей территории Украины прогнозируется морозная погода с ночной температурой воздуха до -9°С. Спасатели предупреждают о гололедице.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В пятницу, 4 февраля, ожидается снег – на Западе Украины и небольшой дождь – на юге Крыма. На остальной территории страны существенные осадки не прогнозируются.

В ближайшую ночь ожидается -3-9°С, в восточных областях и в Крыму 0-3°С. Днем 4 февраля в северных и центральных регионах -2-7°С, в южной части, в западных и восточных областях - около нуля.

В ночь на субботу в большинстве областей Украины -4-10°С, на крайнем севере до -12°С, в западной части страны 0-2°С.

В Киеве 4 февраля ожидается морозная погода с ночной температурой воздуха до -7°С, дневной до -3°С. Без осадков.

Также ГСЧС предупреждает о гололедице.