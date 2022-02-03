В ГПСУ рассказали, будут ли ограничен выезд для лиц призывного возраста

Государственная пограничная служба призвала украинцев не вестись на российские фейки, в частности относительно якобы введения ограничений выезда за границу граждан призывного возраста, сообщает Укринформ.

"ГПСУ обращается к гражданам не вестись на провокации, которые разгоняются РФ и ее марионетками. Госпогранслужба никоим образом не ограничивала и не принимала решения об ограничении в праве свободного передвижения граждан. Мы не руководствуемся ни возрастом, ни статью граждан, которых якобы планируют ограничить в праве передвижения. Пограничники действуют исключительно в рамках действующего законодательства" , - заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, заявления о якобы ограничении выезда для украинцев призывного возраста – это провокация, рассчитанная на дестабилизацию ситуации в Украине.

Заявления относительно ограничения выезда за границу украинцев призывного возраста звучат не впервые. В 2018 году такую ​​дезинформацию распространяли российские должностные лица.