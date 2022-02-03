Гороскоп на 4 февраля: что приготовили звезды для всех знаков Зодиака

Астрологи спрогнозировали, каким будет 4 февраля. Ожидается достаточно напряженный и конфликтный день. Главное – не перегибать палку, и ненужных споров можно будет избежать. Также, по прогнозу звезд, день совершенно не подходит для новых любовных увлечений. Лучшим решением для всех будет провести время с близкими людьми, сообщает УНИАН.

Овен

Овны 4 февраля будут особенно проницательными. В этот день от них ничто не скроешь, так что лучше не рисковать даже пытаться это сделать. Представителям же знака звезды советуют сдерживаться в преждевременных выводах и принятии необдуманных решений.

Телец

Тельцам звезды говорят, что пора отдохнуть и прислушаться к внутреннему голосу и к своему сердцу. Глазам и логике в этот день лучше не верить.

Близнецы

Близнецы с головой окунутся в дела настолько, что окружающим сложно будет их отвлечь, но при этом легко спровоцировать на конфликт.

Рак

У Раков 4 февраля появится шанс стать душой компании везде и всюду. Люди в этот день особенно расположены слушать его и поддерживать. Да и сами Раки будут сполна отвечать тем же. Звезды гороскопа советуют не бояться и проявлять инициативу в общении.

Лев

Львам очень важно в этот день сдержать свой напор и ни в коем случае не нарываться на конфликт. Звезды советуют переждать, пока утихнет буря, и трезво оценивать ситуацию.

Дева

Девы 4 февраля будут настроены побороться за справедливость, причем в глобальном масштабе. Все их будет раздражать и обижать. Так что, лучше всего провести этот день в максимально спокойной обстановке.

Весы

Весы в этот день будут готовы прийти на помощь каждому нуждающемуся. Но при этом они не упустят возможности беспощадно высказать все, что по этому поводу думают.

Скорпион

Скорпионы 4 февраля будут полны энергии и решительности действовать. Настрой на организаторскую волну не оставит вплоть до позднего вечера. Звезды советуют дерзать – все получится.

Стрелец

Стрельцы полностью погрузятся в домашние дела и заботы. День прекрасно подойдет для избавления от давно накопившихся проблем. Но, чтобы был результат и хватило времени, придется четко расставить приоритеты.

Козерог

Козероги 4 февраля могут показаться занудами и стать мишенями для насмешек. Их то и дело будет одолевать желание высказаться по тому или иному поводу. Звезды советуют стараться сдерживаться.

Водолей

Водолеям 4 февраля стоит заняться своими финансовыми вопросами. Звезды особенно благоволят решению проблем в указанной сфере. Любой финансовый вопрос в этот день можно решить, приложив минимально необходимое для этого усилие.

Рыбы

Рыбы в этот день столкнутся с массовым недоверием окружающих. Им нужно быть готовыми к тому, чтобы раз за разом доказывать свою правоту, убеждать в верности любых своих слов.