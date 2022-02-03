Обвал российского фондового рынка продолжается

Сегодня, 3 февраля 2022 года, "на МосБирже" наблюдается падение акций крупнейших российских компаний, сообщает УНИАН.

Падение индекса происходит на фоне обострения отношений с Россией и рисков вторжения российских войск в Украину.

По состоянию на 15:36 по Киеву акции российского "Газпрома" упали на 1,5%. Также зафиксировано падение акций таких крупных компаний как "Сбер", ВТБ ао, "Лукойл", "Алроса ао"

Скриншот moex.com

Скриншот Google Фінанси

Что такое индекс МосБиржи:

Индекс МосБиржи 10 представляет собой композитный ценовой равновзвешенный индекс 10 наиболее ликвидных акций фондового рынка Московской Биржи. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое изменение цен акций, включенных в базу расчета.

Индекс МосБиржи и Индекс РТС - ценовые, взвешенные по рыночной капитализации (free-float) композитные индексы российского фондового рынка, включающие наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики.