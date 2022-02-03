На Закарпатье железнодорожники косили снег

В Сети появилось необычное видео. На нем можно увидеть, как сотрудники "Укразализныци" якобы косят траву в снежную погоду, сообщает Сегодня.

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Несколько железнодорожников действительно вышли к путям с газонокосилками и в соответствующих масках, они весело улыбаются и машут на камеру.

"На Закарпатье железнодорожники вышли косить траву в снежную погоду. Мужчины стоят по колено в снегу возле ж/д путей и радостно машут проезжающим людям. Ты не ты, когда нужно выполнить план", – говорится в подписи к видео.



