Эстония заблокировала транзит нефтепродуктов из Беларуси

Правительство Эстонии в четверг, 3 февраля, приняло решение о приостановке транзита белорусских нефтепродуктов по территории страны, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила премьер-министр Кая Каллас.

"Мы приняли решение ввести дополнительные санкции против Беларуси, приостановив транзит угольной нефти под таможенным кодом 2707 через Эстонию" , — сказала она.

"Целью санкций является оказание давления на белорусский режим и, косвенно, на Россию, чтобы они изменили свое поведение" , — отметила Каллас, подчеркнув, что внешняя политика Эстонии всегда была основана на ценностях и останется таковой и впредь.

С инициативой введения дополнительных санкций в отношении белорусской продукции выступило Министерство финансов.

Действующие в настоящее время европейские санкции не распространяются на произведенную в Беларуси продукцию из каменноугольной смолы и ее транзит.