Польша и Чехия договорились по скандальной шахте на границе

Премьер-министры Польши и Чехии Матеуш Моравецкий и Петр Фиала подписали соглашение по скандальной угольной шахте "Туров". Прага отзовет иск в ЕС, а Варшава выплатит 45 млн евро в качестве компенсации, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Как заявил Матеуш Моравецкий, соглашение с Чехией позволит продолжить работу угольной шахты и находящейся рядом с ней электростанции в Турове. По его словам, договоренности удалось достичь после продолжительных и напряженных переговоров.

По соглашению Польша должна выплатить Чехии компенсацию в размере 45 млн евро. Под наблюдением высшего европейского суда стороны будут следить за надлежащим функционированием барьера, который польская сторона строит в этом районе, чтобы предотвратить сток воды на чешскую территорию.

Премьер Чехии в свою очередь отметил, что польская сторона учла все претензии Праги. Фиала заявил, что иск к Варшаве будет отозван из суда ЕС.

Напомним, в феврале 2021 года Чехия заявила о намерении подать жалобу в суд ЕС на Польшу из-за спорной шахты на границе.

В сентябре прошлого года суд ЕС обязал Польшу выплачивать штраф в 500 тысяч евро каждый день за отказ прекратить работу на шахте "Туров".