Эрдоган подтвердил предложение провести в Турции переговоры Украины и РФ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил свою страну как площадку для проведения украино-российских переговоров, сообщает Интерфакс-Украина.
"Я с одобрением воспринимаю месседжи украинских высокопоставленных лиц, прежде всего, господина президента, содержащих здравый смысл и ставящих диалог на первое место… На сегодняшний переговорах я еще раз подчеркнул, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне", - сказал Эрдоган в совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлении для СМИ по итогам встречи в Киеве в четверг.
По его словам, Турция руководствуется логикой "
думать, как понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар" и готова делать все возможное, чтобы "
завершился кризис двух соседних через море дружественных стран".
Эрдоган также отметил, что турецкая сторона придает большое значение деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в точке контроля на Донбассе.