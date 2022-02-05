Какой стресс переживали украинцы в 2021 году: исследование

За последние два года украинцы почти вдвое чаще переживали смерть близких, чем до пандемии. Уровень стресса значительно вырос, сообщает 24 Канал.

Об этом говорят данные Киевского международного института социологии.

Рекорд десятилетия

Если до 2020 года этот показатель не превышал 9%, то в 2020 году он составил 17%, а в 2021 – 19%. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный в Киевском международном институте социологии.

"За последние два года пандемия COVID-19 существенно повлияла на жизнь украинцев и в определенной степени истощила граждан: в 2020-2021 году произошел значительный рост количества переживших тяжелую болезнь или смерть близких, потерявших работу," , – объяснили авторы исследования.

В целом, в прошлом году 69% опрошенных украинцев пережили какую-то стрессовую ситуацию – это рекорд за последнее десятилетие. Возросла также доля переживших собственную тяжелую болезнь или операцию.

Внимание! Этот показатель составляет 18% в 2021 году по сравнению с 15% в 2020 году.

В то же время, за последние годы значительно меньше людей чувствовали свою беспомощность или теряли веру в собственные силы по сравнению с 2013 – 2018 годами.

Чаще в 2021 году украинцы переживали:

смерть близких (19%);

собственную тяжелую болезнь или операцию (18%);

тяжелую болезнь близких (16%);

потерю работы, вынужденную безработицу (11%);

утрату веры в людей (10%).

Еще 14% опрошенных переживали другие стрессовые ситуации, которых нет в этом списке.

Стрессовые ситуации, которые переживали украинцы в 2021 году / Инфографика КМИС

Влиял ли возраст респондентов на уровень стресса

Показатели стресса у разных людей отличались в зависимости от возраста, пола, места жительства и финансового положения.

Среди людей в возрасте 50+ больше тех, кто в течение прошлого года пережил собственную тяжелую болезнь или операцию (от 21% до 33%), по сравнению с людьми до 50 лет (8-13%).

Среди старших респондентов традиционно меньше доля тех, кто потерял работу и остался безработным.

В то же время, потерю веры в людей чаще переживали самые молодые респонденты, чем самые старшие (15% против 5-7%).

В целом, украинцы в возрасте 18 – 39 лет переживали меньше стрессов, чем люди старше 70 лет (61 – 64% против 75%).

Гендерное соотношение

В 2021 году женщины чаще переживали стрессовые ситуации. Среди мужчин, по крайней мере, одну стрессовую ситуацию пережили 63% опрошенных, а среди женщин – 73%.

Женщины также на 4% чаще испытывали тяжелую болезнь близких, на 7% – смерть близких, а также на 9% – собственную тяжелую болезнь или операцию.

Кроме этого, женщины несколько чаще мужчин чувствовали собственную беспомощность – 9% и 6% соответственно.

В зависимости от места жительства

Стрессы также чаще случались у сельского населения.

В частности, среди жителей городов о стрессе сообщили 67% опрошенных, а среди жителей сел – 73%.

Причем люди, живущие в селе, чаще переживали болезнь или операцию, а также чувствовали собственную беспомощность.

Финансовая защищенность

Социологи также обнаружили, что респонденты с высоким уровнем финансового положения имеют в общем-то наименьший уровень стрессов. Среди них только 53% пережили какой-нибудь стресс.

В то же время, среди респондентов с очень низким, низким или средним достатком стресс переживали 71 – 78%.

Внимание! Только 29% опрошенных не переживали ни одной стрессовой ситуации в течение 2021 года, что значительно меньше по сравнению с 2019 годом до пандемии (49%).