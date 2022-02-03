Кличко пошел в контратаку: в Киеве создадут горсоветы

Киевский городской совет на заседании в четверг принял решение о предоставлении дополнительных полномочий структурным подразделениям горсовета и Киевской городской государственной администрации, сообщает Интерфакс-Украина.

За соответствующее решение проголосовали 73 депутата.

Как сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, депутаты, в частности, проголосовали за создание рабочей подготовительной группы, которая должна до конца марта текущего года наработать полномочия будущих районных советов и численность их состава. Выборы депутатов этих советов должны пройти 30 октября.

До выборов самоуправляющиеся полномочия в районах будут выполнять структурные подразделения городского исполнительного органа, создание которых также поддержал Киевсовет.

Кличко подчеркнул, что районные государственные администрации в Киеве сохранятся и продолжат свою работу.

"Но вопросы жизнеобеспечения города должны руководствоваться и координироваться городскими властями, а не со стороны", - подчеркнул он.

В решении также есть пункт о намерении обратиться к Кабинету министров Украины по вопросу финансового обеспечения деятельности райгосадминистраций за счет госбюджета Украины и закрепление за ними коммунального имущества.

"Никто районные государственные администрации в Киеве не ликвидирует. Они остаются. Более того, они продолжают финансироваться за счет бюджета Киева до момента, пока Кабинет министров решит вопрос их финансирования за счет государственного бюджета", - сказал заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко на пленарном заседании.

По словам Кличко, центральная власть пытается лишить местную власть полномочий, при этом перекладывая на нее ответственность за многие вопросы, и именно поэтому десять крупных районов столицы и их главы должны подчиняться мэру.