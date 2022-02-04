Новый бюджетный iPhone SE удивит ценой: что известно

До выпуска iPhone SE (2022) остается еще несколько месяцев, однако информация о новом бюджетнике Apple появляется чуть ли не каждую неделю, сообщает УНИАН.

Мы уже знаем, что внешне он будет точной копией вышедшего два года назад iPhone SE (2020), т.е. напоминать iPhone 8. Отличительной чертой новинки будет поддержка 5G и более быстрый чип, который используется в последних айфонах.

Однако главным козырем устройства станет его стоимость. Как пишет портал 91mobiles, его базовая версия будет оценена в 300 долларов, что автоматически делает его самым доступным айфоном в истории. Для сравнения, актуальная модель iPhone SE на старте продаж стоила $400.

Следует, правда, учесть, что Apple может оснастить такую ​​модель мизерным объемом памяти, а варианты с адекватным объемом продавать уже по традиционной цене – $400 и выше, но даже при таком раскладе маловероятно, что iPhone SE 2022 в стартовой версии получит менее 64 ГБ (а именно столько имеет в минимальной конфигурации актуальный iPhone SE 2020).

Ожидается, что Apple проведет свою первую презентацию новых продуктов в 2022 году в марте или апреле. Помимо iPhone SE третьего поколения, на весеннем мероприятии будет представлен новый iMac с 27-дюймовым дисплеем, Mac mini с чипами M1 Pro и M1 Max, а также новые планшеты.

А уже на традиционной сентябрьской презентации покажут новые флагманские айфоны и наушники AirPods Pro 2-гопоколения, которые получат новый дизайн без ножек, а также несколько датчиков движения для отслеживания фитнеса. Там же покажут 14-дюймовый MacBook Pro и новые смарт-часы.