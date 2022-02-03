США пригрозили Беларуси последствиями за содействие агрессии России

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела телефонный разговор с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. В ходе беседы они обсудили наращивание российских войск в Беларуси, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом говорится в Twitter Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии.

(3/4) Assistant Secretary Donfried also emphasized that Belarus would face commensurate consequences as Russia if it were part of a plan to further invade Ukraine. — DoS Europe and Eurasia (@StateEUR) February 3, 2022

Донфрид выразила обеспокоенность по поводу плана ввода 30 тысяч российских военнослужащих в Беларусь для проведения военных учений, особенно с учетом того, что более 100 тысяч военнослужащих уже размещены на границе России с Украиной.

При этом она подчеркнула, что Беларусь столкнется с соразмерными последствиями, как и Россия, если она будет частью плана дальнейшего вторжения в Украину.