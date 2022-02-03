Заседание комиссии по избранию руководителя САП опять не состоялось

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не смогла провести результативное заседание в четверг из-за отсутствия кворума, сообщает Интерфакс-Украина.

"Из-за отсутствия кворума мы не открываем заседание конкурсной комиссии", - сказала глава комиссии Катерина Коваль.

Она сообщила, что комиссия до сих пор не получила документы от Офиса генпрокурора по поводу проверки кандидатов.

"Пока что ответа от Офиса генпрокурора на наше письмо от 23 декабря мы не получили, ожидаем", - добавила глава комиссии.

"У нас есть результаты… но нет финального решения об утверждении результатов", - подчеркнула глава комиссии на замечания членов комиссии от международных организаций.

Кроме того, по словам Коваль, комиссия ожидает открытия апелляционного производства по жалобам комиссии и Офиса генпрокурора на решение Окружного админсуда Киева относительно Порядка работы конкурсной комиссии.

Присутствующие на заседании члены комиссии договорились собраться на следующей неделе, предварительно согласовав дату и время, когда смогут собраться все члены комиссии.