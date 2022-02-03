В Раду внесли проект постановления об увольнении Монастырского

Группа народных депутатов из фракции "Европейская солидарность" и внефракционный нардеп Дмитрий Разумков зарегистрировали в парламенте проект постановления "Об уходе Монастырского Дениса Анатольевича с должности министра внутренних дел Украины" (№7009), сообщает Деловая столица.

Текст документа обнародован на сайте Верховной Рады.

Авторы документа обосновывают целесообразность инициативы неудовлетворительной деятельностью министра внутренних дел Монастырского.

Среди аргументов они приводят, в частности, скандал с замминистра Александром Гогилашвили, отсутствие расследования факта препятствования со стороны Национальной полиции активистам, пришедшим под Печерский районный суд Киева поддержать лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 17 и 19 января 2022 года, толчею и задержание правоохранителями активистов движения "SaveФоп" под Верховной Радой 25 января 2022 года.

"Последним чрезвычайным событием стало опубликование видео полицейских с места ДТП нардепа "Слуги народа" Александра Трухина, из которого видно, что покрытие этого преступления совершал министр внутренних дел Монастырский Д.А" , — добавляется в пояснительной записке к проекту постановления.

В то же время группа народных депутатов из парламентских фракций "Европейская солидарность" и "Голос" зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления "Об обращении к президенту Украины относительно признания работы директора Государственного бюро расследований Сухачева Е.А. неудовлетворительной и увольнения указанного лица с занимаемой должности" (№ 7010).

Так, проектом предлагается признать работу директора ДБР Сухачева неудовлетворительной на основаниям непредоставления парламенту в сроки, установленные законом, в письменном виде отчета о деятельности ведомства за 2021 год, ненадлежащего состояния выполнения возложенных на Госбюро расследований задач, необеспечения соблюдения законодательства, прав и свобод человека и гражданина, а также систематического пренебрежения обязанностями в области обеспечения независимости ГБР, гарантирования принципов верховенства права, законности и политической нейтральности в деятельности ГБР.

Кроме того, документом предусматривается обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому по рассмотрению вопроса увольнения Алексея Сухачева с должности директора Государственного бюро расследований.