В Австрии приняли закон об обязательной вакцинации от COVID-19

Федеральный совет (верхняя палата парламента) Австрии одобрил закон об обязательной вакцинации против коронавируса для взрослого населения. Голосование прошло после обсуждения инициативы правительства страны, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Законопроект об обязательной вакцинации от коронавируса жителей страны старше 18 лет поддержали 47 депутатов. Против проголосовали 12, воздержались - 2.

На следующем этапе законопроект должен подписать президент страны. Документ вступит в силу только после публикации в реестре федеральных законов. Ожидается, что это произойдет в течение нескольких дней.

Нижняя палата парламента Австрии (Национальный совет) одобрила законопроект об обязательной вакцинации 20 января текущего года.

Согласно документу, на первом этапе за отказ от прививки штрафовать не будут. Наказывать начнут с 15 марта. Уклонистам грозит штраф от 600 до 3600 евро.