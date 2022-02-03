Аваков назвал причину жуткой стрельбы в Днепре
Экс-глава МВД Арсен Аваков отреагировал на жуткую стрельбу в Днепре, которую устроил солдат Артемий Рябчук. Он заявил, что причиной этому стало отношение командования к внутренней ситуации, сообщает Сегодня.
Об этом Аваков сказал в эфире программы "Народ проти з Наташею Влащенко" на телеканале "Украина 24".
По его словам, ситуация в Днепре произошла из-за халатности командования, которое не обращало внимания на проблемы в части.
"Расстрел в Днепре – такое случается во всем мире. Командование поверхностно относилось к внутренней ситуации. Они считали, что находятся где-то на задворках мира, охраняем завод, практически как ВОХР из "Приключений Шурика"... В боевых частях мира практически везде есть капелланы, это смягчает ситуацию. Там больший механизм контроля", – считает Аваков.