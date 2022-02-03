Аваков назвал причину жуткой стрельбы в Днепре

Экс-глава МВД Арсен Аваков отреагировал на жуткую стрельбу в Днепре, которую устроил солдат Артемий Рябчук. Он заявил, что причиной этому стало отношение командования к внутренней ситуации, сообщает Сегодня.

Об этом Аваков сказал в эфире программы "Народ проти з Наташею Влащенко" на телеканале "Украина 24".

По его словам, ситуация в Днепре произошла из-за халатности командования, которое не обращало внимания на проблемы в части.