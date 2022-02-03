Шольц перед визитом к Путину приедет в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит с визитом Киев 14 февраля, сообщает Деловая столица.

По данным Ведомстве прессы и информации правительства Германии, канцлер прибудет в Киев 14 февраля. Однако детальная программа его визита пока неизвестна.

Кроме того, 15 февраля Шольц направится с визитом в Москву.

Стоит отметить, что ранее немецкий канцлер анонсировал свой визит в российскую столицу, однако про поездку в Киев не упоминал. Шольц заявил о намерении посетить Москву в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

Президент США Джо Байден встретится в Вашингтоне с канцлером Германии Олафом Шольцем 7 февраля.