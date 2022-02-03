Зеленский второй раз за неделю поговорил с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский второй за неделю провел телефонный разговор со президентом Франции Эммануэлем Макроном
"Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном по поводу противодействия вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия", — написал президент в Twitter.
Предыдущий разговор Зеленского с Макроном состоялся в пятницу, 28 января.