Кулеба заявил, что у США и ЕС нет политической воли

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил отказ США и ЕС ввести превентивные санкции против России. По его словам, у Вашингтона и Брюсселя отсутствует политическая воля, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом Кулеба сказал в эфире программы "Право на владу".

"Есть ли уже сейчас основания применить к России санкции? Есть. К примеру, это можно сделать за паспортизацию. Есть за что санкционировать. Есть ли политическая воля в США и ЕС применять на этом этапе санкции? Пока ее нет" , - сказал Кулеба.

При этом глава МИД отметил, что в США уже появляются политики, которые понимают необходимость послать России не просто словесные сигналы.

"Мы прошли эту фазу, мы должны перейти к конкретике. Я сейчас ускоряю наших союзников в ЕС, чтобы консенсус вокруг санкционного пакета строился" , - добавил министр.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила возможность введения против России превентивных санкций.