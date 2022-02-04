Экономическая зависимость ФРГ от РФ преувеличена - немецкий посол

Экономические связи между Германией и Россией на самом деле не такие тесные, как об этом принято говорить﻿. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, сообщает Деловая столица.

"Возможно, они более тесны, чем с другими странами, но торговля с Россией составляет всего 2% от нашей общей торговли, то есть очень мало. Германия – экспортная нация, мы очень быстро можем изменить отношения, которые есть во внешней торговле" , — сказала дипломат в интервью "Радио НВ".

Фельдгузен также добавила, что Германия вместе с союзниками работает над санкциями против России на случай полномасштабного вторжения в Украину.