Экономическая зависимость ФРГ от РФ преувеличена - немецкий посол
Экономические связи между Германией и Россией на самом деле не такие тесные, как об этом принято говорить. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, сообщает Деловая столица.
"Возможно, они более тесны, чем с другими странами, но торговля с Россией составляет всего 2% от нашей общей торговли, то есть очень мало. Германия – экспортная нация, мы очень быстро можем изменить отношения, которые есть во внешней торговле", — сказала дипломат в интервью "Радио НВ".
Фельдгузен также добавила, что Германия вместе с союзниками работает над санкциями против России на случай полномасштабного вторжения в Украину.
"Мы сейчас работаем над пакетом жестких санкций вместе с нашими партнерами в ЕС, Великобритании и США. Все наше правительство сказало, что это будут очень жесткие санкции. Все санкции возможны, в том числе и связаны с Nord Stream 2, если Россия снова будет атаковать Украину", — сказала она.