Кулеба оценил шансы найти дипломатическое решение для деэскалации
Полномасштабное вторжение России, которое ранее прогнозировалось в январе, не состоялось, поскольку продолжаются дипломатические переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Деловая столица.
"Дайте дипломатам делать свою работу. Нам обещали войну в декабре, нам обещали войну в середине января, потом нам обещали войну в конце января. И все это время слава Богу войны нет. Это не произошло просто так, это произошло, потому что дипломаты делают свою работу, начиная с президента, руководящего внешней политикой, завершая простым дипломатом в посольстве, который пишет тезисы и готовит материалы", — отметил он в эфире "1+1".
По словам главы МИД Украины, шансы найти дипломатическое решение для деэскалации очень хороши.
"Мы все сейчас делаем свою работу и пока, шансы найти дипломатическое решение для деэскалации очень не плохие. И поэтому мы будем над этим работать", — резюмировал он.