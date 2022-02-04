Кулеба оценил шансы найти дипломатическое решение для деэскалации

Полномасштабное вторжение России, которое ранее прогнозировалось в январе, не состоялось, поскольку продолжаются дипломатические переговоры﻿. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Деловая столица.

"Дайте дипломатам делать свою работу. Нам обещали войну в декабре, нам обещали войну в середине января, потом нам обещали войну в конце января. И все это время слава Богу войны нет. Это не произошло просто так, это произошло, потому что дипломаты делают свою работу, начиная с президента, руководящего внешней политикой, завершая простым дипломатом в посольстве, который пишет тезисы и готовит материалы" , — отметил он в эфире "1+1".

По словам главы МИД Украины, шансы найти дипломатическое решение для деэскалации очень хороши.