США пригрозили Китаю за попытки обойти санкций против России

США обладают инструментами для воздействия на компании Китая. Их применят в том случае, если они попытаются помочь России обойти санкции.﻿ Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Если (США - ред.) увидят, что компании, включая из Китая, попытаются смягчить санкции, избежать или обойти их, то против них будет задействован набор инструментов воздействия" , - сказал Прайс.

Он подчеркнул, что у США есть инструменты, которые помогут решить проблему противодействия санкциям против России.