В КГГА отчитались о количестве укрытий в случае режима ЧС

За последние семь лет городские спасательные службы Киева втрое увеличили количество потенциальных укрытий на случай введения чрезвычайной ситуации в столице, сообщает УНИАН.

Об этом во время доклада на заседании Киевского городского совета заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"За последние семь лет городские спасательные службы Киева проверили более 11 тысяч подвалов, которые могли быть потенциальными укрытиями. Если еще несколько лет назад мы имели 1,5 тысячи пригодных укрытий, то за эти годы их количество увеличили в три раза" , - говорится в сообщении.

По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, в столице в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят свыше 500 хранилищ, которые расположены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работающей смены, и почти 4500 сооружений двойного использования (355 подземных паркингов, 256 подземных переходов и 47 углубленных станций Киевского метрополитена, а также 3741 подвал и полуподвал). Их расположение можно увидеть на карте сайте КГГА.

В целом силы и средства гражданской защиты Киева насчитывают 13,5 тысячи человек личного состава и 782 единицы техники.