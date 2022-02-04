Экс-глава Минфина Яресько преодолела банкротство в Пуэрто-Рико

Бывший министр финансов Украины, исполнительный директор финансового наблюдательного совета Пуэрто-Рико Наталья Яресько заявила, что идет в отставку с 1 апреля после того, как помогла стране войти в "период стабильности", сообщает Украинская правда.

Как пишет NBC News со ссылкой на заявление экс-главы Минфина, Яресько идет после того, как федеральный судья одобрил план реструктуризации, сокращающий большую часть государственного долга страны.﻿ План сокращает часть долга с $33 млрд до $7 млрд, что значительно снижает ежегодные выплаты.

"Я оставляю Наблюдательный совет в период восстановления и стабильности. Я уверена, что путь, который привел нас к этой важной вехе, приведет Пуэрто-Рико к дальнейшему росту и процветанию" , - сообщила Яресько.

Пуэрто-Рико - остров в Карибском море, территория, которая существует на правах самоуправления под юрисдикцией США и имеет статус "неинкорпорированной организованной территории" (находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью).

В марте 2017 года Яресько стала исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико. Ее избрали среди 300 кандидатов.