Германия отреагировала на запрет Deutsche Welle

Решение России о запрете на вещание "Немецкой волны" (Deutsche Welle) в России является "политической реакцией", сообщает Деловая столица.

Об этом заявила министр культуры и массовых коммуникаций Германии Клаудия Рот со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

"Запрет вещания Deutsche Welle в России и закрытие офиса в Москве совершенно неприемлемы" , – подчеркнула Рот.

Министр добавила, что решение Германии о запрете вещания RT Deutsch без лицензии невозможно сравнивать с запретом DW, у которого была лицензия на вещание.