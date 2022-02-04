Германия отреагировала на запрет Deutsche Welle
Решение России о запрете на вещание "Немецкой волны" (Deutsche Welle) в России является "политической реакцией", сообщает Деловая столица.
Об этом заявила министр культуры и массовых коммуникаций Германии Клаудия Рот со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
"Запрет вещания Deutsche Welle в России и закрытие офиса в Москве совершенно неприемлемы", – подчеркнула Рот.
Министр добавила, что решение Германии о запрете вещания RT Deutsch без лицензии невозможно сравнивать с запретом DW, у которого была лицензия на вещание.
"Это совсем другая ситуация… DW также организован независимо от государства. Это значит, что, в отличие от RT DE, немецкое государство не имеет никакого влияния на телеканал. Поэтому я настоятельно призываю российскую сторону не использовать проблемы с лицензированием телеканала RT для политической "реакции", – отметила она.