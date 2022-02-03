Зеленский обсудил с Макроном "нормандский" формат

Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил противодействие вызовам в сфере безопасности и активизацию Нормандского формата, сообщает Укринформ.

«Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном относительно противодействия вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата» , - написал Президент Украины в Твиттере.

Глава государства добавил, что в ходе разговора согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия.