Минобороны не получило от Германии подтверждения о передаче шлемов

Украине важно, чтобы Германия перестала блокировать поставки оружия другими странами. Об этом заявил Министр обороны Алексей Резников, сообщает Укринформ.

«Что касается международной помощи, которую Украина сегодня активно получает от наших международных партнеров, то мы очень благодарим эту поддержку от Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Дании, Польши, Чехии, стран Балтии и других стран. Мы либо получаем денежную помощь, либо непосредственно вооружение, системы защиты» , – рассказал Резников﻿.

Он сообщил, что 1 февраля было обновленное обращение Министерства обороны через институт атташе по вопросам обороны в посольствах Украины в других странах.

«Мы обратились еще раз с перечнем потребностей, которые существуют в интересах ВСУ. Для того чтобы обеспечить отпор, держать строй, защищать наших воинов и сделать даже вероятное вторжение драгоценным для агрессора, и, соответственно, не допустить этого» , - отметил министр.

Он уточнил, что Украина обращалась официально ко всем правительствам стран, в том числе к НАТО и Европейскому Союзу, с просьбой предоставить вооружения, системы защиты.

«И когда я комментировал запрос относительно правительства Германии, я говорил о том, что одни только шлемы непосредственно в Германии мы не просили. Письмо с перечнем потребностей было направлено на Военно-дипломатическое управление МОУ для дальнейшей передачи атташе по вопросам обороны при посольствах Украины в государствах-членах НАТО и ЕС» , - отметил Резников.

Однако, по его словам, первое, что крайне необходимо от Германии - прекращение практики блокирования поставок оружия другими странами.

«Как пример, это обращение правительства Эстонии к правительству Германии, чтобы разрешить поставить в Украину пушки производства времен Германской Демократической Республики, чтобы поднять уровень обороноспособности наших вооруженных сил. Но правительство Германии отказывает правительству Эстонии дать нам разрешение на получение орудий. Как вы знаете, правительство Германии продолжает блокировать приобретение нами летального оружия через агентство NSPA. Оно дает возможность прозрачным, открытым способом приобрести те или иные средства защиты или поражения. Поэтому когда мы обращаемся публично к правительству Германии, мы просим прежде всего: не блокируйте, пожалуйста, возможность нам защищаться. Подразумевается именно это» , - подчеркнул глава Минобороны.

Он добавил, что по состоянию на 3 февраля, кроме публичного заявления министра обороны Германии на заседании правительства о том, что они готовы предоставить 5000 шлемов, никакого письменного подтверждения об обнародованном Кристине Ламбрехт решении Украина пока не получила.