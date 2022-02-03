Партнеры не давят на Украину "Минском" в трактовке РФ - Кулеба
Никто из международных партнеров не заставляет Украину выполнять Минские договоренности в российской трактовке, поскольку наше государство не примет такого давления. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.
«То, что Минские договоренности являются основой урегулирования, это бесспорный факт. Но существует российская интерпретация Минских договоренностей, не отвечающая интересам Украины. Были случаи, когда нам что-то пытались навязать. Сейчас никто не навязывает нам выполнение Минских договоренностей на российских условиях и не будет навязывать, потому что Украина не такое государство, и Президент Зеленский не такой человек, чтобы воспринять давление в этих вопросах», - сказал Кулеба в эфире ток-шоу «Право на власть».
По его словам, украинские власти объясняют каждому иностранному гостю видение нашей страной имплементации Минских соглашений, отличающееся от российского. В то же время, заметил министр, представление, что «кто-то приезжает и начинает давить на Украину; выполняйте так Минские договоренности, или вот так, этого нет, это все слухи».
«Я уверяю вас, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых – прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают и который, я могу вам подтвердить, на всех встречах на всех уровнях очень четко отвергается. И в том числе это сделал Андрей Ермак на последней встрече (советников лидеров «нормандской четверки» – ред.) в Париже», - отметил глава МИД.