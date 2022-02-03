Мир скептически воспримет любые заявления РФ об агрессии Украины - Квин

Международное сообщество будет скептически настроено по отношению к любым заявлениям России о масштабном военном наступлении Украины на оккупированные территории.﻿ Об этом заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин, сообщает Укринформ.

«Все международное общество будет скептически настроено по отношению к любым заявлениям со стороны России, что эти атаки были спровоцированы или осуществлены Украиной» , - сказала Квин в эфире ток-шоу «Право на власть».

По ее словам, всем понятно, что Россия может спровоцировать бой или атаку, а потом обвинить Украину и использовать это как повод для нападения.