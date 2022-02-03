Мир скептически воспримет любые заявления РФ об агрессии Украины - Квин
Международное сообщество будет скептически настроено по отношению к любым заявлениям России о масштабном военном наступлении Украины на оккупированные территории. Об этом заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин, сообщает Укринформ.
«Все международное общество будет скептически настроено по отношению к любым заявлениям со стороны России, что эти атаки были спровоцированы или осуществлены Украиной», - сказала Квин в эфире ток-шоу «Право на власть».
По ее словам, всем понятно, что Россия может спровоцировать бой или атаку, а потом обвинить Украину и использовать это как повод для нападения.
«Но мне кажется, что теперь России будет очень тяжело провернуть одну из этих операций, которую они уже делали в прошлом», - заметила временная поверенная в делах США.