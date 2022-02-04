Одна из стран ЕС блокирует вступление Украины в КиберНАТО - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет о блокировании вступления Украины в КиберНАТО. Это исходит от одной из стран Евросоюза, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

"Есть такая организация - КиберНАТО. Мы подали туда все документы, прошли все верификации. Там, как в НАТО, консенсусом принимается решение. Так вот одна из важных европейских стран нам отказала в участии в этой организации" , - заявил Данилов в эфире программы "Право на владу".

Данилов отметил, что блокирование вступления происходит несмотря на то, "что у нас восьмой год война с РФ, у нас постоянные кибератаки".