Решение об эстонских гаубицах для Украины примут ФРГ и Финляндия

Германия не поставляет оружие в Украину из-за наличия двух факторов, но ФРГ никогда не блокировала этот процесс в НАТО. Об этом заявила посол Анка Фельдгузен, сообщает Новое время.

Однако, по ее мнению, сейчас в медиа и Бундестаге продолжаются оживленные дискуссии вокруг того, чтобы государство сделало исключение из правила.

«Есть две составляющие. Первая: в Германии очень большой общественный консенсус не поставлять оружие в зоны острого конфликта. <...> Другая составляющая — это то, что есть очень много лжи или нечеткой информации в информационном пространстве. <...> В НАТО тоже решили не поставлять летальное оружие Украине через агентство НАТО. Мы никогда не блокировали в НАТО поставки нелетального оружия и Украина будет получать оружие, которое она просила в июне прошлого года, в том числе и антидроновое оружие из Литвы. Насчет гаубиц. Это наши достаточно жесткие правила экспорта и это правда. Мы продали эти гаубицы сначала финнам, они потом эстонцам. Финны и мы решим, можно передать эти девять очень старых гаубиц в Украину. Это решение пока не принято, и я тоже не знаю, каким оно будет» , — пояснила Фельдгузен в эфире Радио НВ.

Снабжение Германией оружия иракским курдам в 2014 году — это единственное исключение из этих правил за последние годы, считает посол, и поэтому она не уверена, примет ли ФРГ подобное решение в пользу Украины.