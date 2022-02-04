Главнокомандующий ВСУ рассказал о военной обстановке

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заверил, что украинская армия сейчас обеспечена всем необходимым для отпора врагу. Также он считает, что сейчас угрозы полномасштабного вторжения нет, однако военные все равно готовятся ко всему, сообщает Обозреватель.

Об этом Залужный заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1". Кроме того, генерал-лейтенант отметил, что семьи высшего военного руководства страны никто не вывозил – все они находятся в Украине.

Он отметил, что действительно Россия сосредоточила свои войска вдоль границы и регулярно перебрасывает новые силы.

"Нас беспокоят эти группировки. Но, если посмотреть с военной точки зрения и проанализировать возможность к действиям – на сегодняшний день угрозы нет. Это больше похоже на психологическое давление" , – сказал Залужный.

Валерий Залужный. Источник: кадр видео "1+1"

Поэтому генерал-лейтенант призвал украинцев, особенно в приграничных областях, больше доверять военным и официальной информации. Также он отметил, что все генеральские семьи никто не вывозил, они все находятся в Украине.

Вместе с тем, главнокомандующий добавил, что ВСУ не могут ждать каких-то решений на политическом уровне и готовятся дать отпор в случае полномасштабного вторжения.