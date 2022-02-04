Ученые обнаружили новый опасный штамм ВИЧ

Группа ученых под руководством профессора Кристофа Фрейзера из Института больших данных Оксфордского университета заявили об обнаружении в Нидерландах нового более опасного и заразного штамма вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщает Лента.Ру.

Соответствующая статья опубликована в журнале Science.﻿ Исследователи обнаружили мутацию в ходе анализа образцов крови ВИЧ-инфицированных европейцев из Уганды. У 17 из них был выявлен ранее неизвестный вариант, названный VB. Из них 15 оказались жителями Нидерландов, поэтому ученые дополнительно изучили пробы, взятые у 6700 ВИЧ-положительных нидерландцев, после чего выявили еще 92 носителя.

Вирусная нагрузка у зараженных VB-вариантом ВИЧ была в несколько раз выше, чем у инфицированных уже известными вариантами вируса. Кроме того, у них был выше риск развития СПИДа и передачи инфекции. Однако после антиретровирусной терапии иммунная система приходила в норму.

Позже анализ показал, что VB-штамм появился в Нидерландах в конце 1980-х — начале 1990-х годов. В 2000-х он распространялся быстрее других вариантов ВИЧ, но после 2010 года его распространение пошло на спад. Сдержать распространение инфекции позволила эффективная борьба с ВИЧ в стране.