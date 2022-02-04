Путину сейчас не выгодно идти на военные провокации - Климкин

Министр иностранных дел Украины (2014-2019 годов) Павел Климкин отмечает, что президенту России Владимиру Путину сейчас не выгодно идти в "жесткую историю массивных военных провокаций", сообщает УНИАН.

"Сейчас все зависит от переговоров между Россией и Соединенными Штатами... Так же как и, и это очень важно понимать, от переговоров между Россией и Китаем. Завтра, кстати, они встречаются в начале Олимпиады" , - отметил Климкин в эфире ток-шоу "Право на власть"..

По мнению бывшего министра, между ними есть реальная координация и Путин пытается тестировать на "красные линии" Запада.