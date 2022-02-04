МОН отменило приказ о перевыборах президента "Могилянки"

Приказ Министерства образования и науки Украины об объявлении повторного конкурса на должность президента Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) отменен, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это решение (об отзыве приказа МОН об объявлении повторных выборов президента НаУКМА – ред.) уже реализовано" , - написал Шкарлет в Телеграм-канале в ночь на пятницу.

Соответствующий документ размещен на сайте МОН. Он добавил, что процесс и результаты волеизъявления сообщества НаУКМА во время последнего тура выборов президента заведения будут в дальнейшем проработаны рабочей группой во главе с почетным президентом НаУКМА Вячеславом Брюховецким.

"Принято решение о невмешательстве правительства, в частности в лице МОН, в указанную процедуру. А предложенные рабочей группой варианты решения ситуации от имени сообщества Национального университета "Киево-Могилянская академия" будут считаться выходящими из полномочий и университетской автономии заведения и будут также реализованы" , – подчеркнул министр.