На Херсонщине столкнулись автобус и легковушка: есть жертва

Один человек погиб, еще четверо пострадало в дорожно-транспортном происшествии вблизи с. Тягинка Бериславского района (Херсонская обл.), сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня (в четверг - ред.), около 17:20, в "Единый центр 102" полиции Херсонщины поступило сообщение о ДТП на автодороге вблизи села Тягинка Бериславского района. По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Dokker выехал на встречную полосу движения и столкнулся с пассажирским автобусом Ford. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Водитель автобуса и еще трое пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения" , – информирует пресс-служба﻿ полиции региона.

На месте работают следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта ГУНП в Херсонской области и сотрудники территориального подразделения полиции. Продолжаются первоочередные следственные действия.