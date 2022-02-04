США ввели санкции против нескольких белорусов

США ввели визовые санкции против нескольких граждан Белоруссии за деятельность за рубежом, «направленную против диссидентов». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Лента.Ру.

По его словам, деятельность против диссидентов осуществлялась «вне национальной юрисдикции».

"Соединенные Штаты осуждают любую подобную деятельность, в том числе попытки насильно вернуть в страну белорусскую олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году" , — говорится в заявлении госсекретаря.

При этом имена граждан, против которых ввели санкции, в документе отсутствуют.