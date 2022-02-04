Биткоин уступил Ethereum лидерство криптовалют для благотворительности

В минувшем 2021 году благотворительные пожертвования в криптовалюте выросли более чем в 15 раз. При этом филантропы преимущественно выбирали для этих целей главный альткоин – Ethereum, сообщает Обозреватель.

Об этом свидетельствуют данные платформы Giving Block, которая принимает пожертвования в виртуальных активах. В целом за прошлый год площадка обработала пожертвований на свыше $69 млн против $4,2 млн годом ранее.

Средний размер пожертвований составил $10 455, а около 42% средств поступило в ноябре и декабре. Любопытно, что более $12,3 млн пожертвований в 2021 году было совершено известными NFT-проектами.

Например, в августе компания Yuga Labs, создавшая премиальную линию Bored Ape Yacht Club, перечислила 66,45 ETH (около $208 тыс. на тот момент) НГО Orangutan Outreach. Организация занимается поддержкой популяции орангутанов в мире.

Соучредитель The Giving Block Пэт Даффи объясняет рост объема пожертвований различными факторами. Это включает приток денег и новых лиц в криптопространство, а также повышение налоговой грамотности в отношении криптовалюты.

Ethereum (ETH) первые вытеснил биткоин (BTC) с пьедестала криптовалют для благотворительности. В 2021 году пожертвования в "эфире" на The Giving Block составили почти $30,8 млн, тогда как в биткоине – около $25,9 млн.

Третье место занял стейблкоин USDC, который был добавлен в качестве платежного средства лишь в ноябре, но даже за этот короткий период эту криптовалюту пожертвовали на $4,7 млн. В Giving Block это объясняют тем, что держателям USDC не надо конвертировать монету в ETH, поэтому они могут избежать лишних комиссий.

Далее идут стейблкоин Dai ($2,2 млн), монеты Flow ($1,4 млн) и Solana ($1,2 млн). Пожертвования в остальных криптовалютах не достигли миллиона.

Любопытно, что за минувший год количество благотворительных организаций, которые поддерживает платформа, выросло более чем десятикратно –– со 120 до свыше 1200. Среди них можно обнаружить 77 некоммерческих организаций институционального уровня.

По словам Даффи, более 100 известных людей и компаний из криптопространства, в том числе легендарный скейтбордист Тони Хоук и гендиректор Galaxy Digital Майк Новограц, обязались ежегодно жертвовать 1% или больше своих криптоактивов на благотворительность.

"Это немало. Один процент — это много, когда речь идет о миллиардах долларов в криптовалюте" , – цитирует сооснователя компании издание Decrypt.

Он считает, что возобновление роста крипторынка будет стимулировать инвесторов к новым пожертвованиям.