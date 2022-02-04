В Госдепе прокомментировали планы РФ сфабриковать видеозаписи против Украины

Власти РФ заверяли в стремлении вести диалог по Украине, однако действия Москвы включая дезинформацию и планы сфабриковать видеозаписи для повода напасть на Украину говорят о других намерениях. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, сообщает Интерфакс-Украина.

"Россия сигнализировала, что хочет продолжать дипломатические переговоры в качестве средства деэскалации, но подобные действия заставляют предположить иное" , - сказал он на брифинге.

Он повторил заявления властей США, что Россия планирует использовать в кампании по дезинформации сфабрикованные видеозаписи. Прайс уточнил, что такой метод является лишь одним из целого набора средств, которые изучает Россия, чтобы задействовать "в качестве фальшивого предлога с целью начать и потенциально оправдать военную агрессию против Украины". По его словам, США не знают, к каким методам может прибегнуть в ближайшие дни РФ, однако Вашингтон раскрывает их, чтобы разубедить Россию не действовать так дальше.

Прайс отметил, что США продолжат обсуждать с союзниками "дезинформацию и другие гибридные тактики против Украины" со стороны России.

"Мы вновь призываем Россию остановить ее разрушительную и дестабилизирующую кампанию по дезинформации, способствовать деэскалации ситуации и придерживаться диалога и дипломатии для мирного урегулирования" , - резюмировал он.

Ранее в четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на неназванных высокопоставленных представителей властей США, что Россия планирует сымитировать нападение украинских военных с целью получить предлог для вторжения в Украину.

Позднее представитель Пентагона Джон Кирби заявил: в Вашингтоне считают, что Россия может готовить подобные фальшивые видеозаписи.