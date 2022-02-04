Ким Чен Ын вывел в свет жену и тетю

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и его жена Ли Соль Джу, которая крайне редко появляется на публике, посетили концерт в честь Лунного Нового года в Пхеньяне. С ними на мероприятии присутствовала и главы КНДР Ким Гён Хи, мужа которой казнили в 2013 году, сообщает Обозреватель.

Они появились в зале театра Мансудэ 2 февраля. Присутствующие встретили лидера овациями и криками "Ура!" Мероприятие транслировало Центральное телевидение Северной Кореи, пишет Yonhap.

В духе пропаганды дикторы, которые освещали визит политика в театр, рассказали, что артисты на сцене исполнили песни и танцы, которые продемонстрировали "целеустремленное единство северокорейского народа и его преданность делу построения социалистической страны, которой может позавидовать весь мир".

Ким Чен Ын с женой и тетей (слева). Источник: Скриншот из видео

Ким Чен Ын с женой и тетей посетил концерт. Источник: Скриншот из видео

Жена Чен Ына вышла в свет впервые за 5 месяцев. Источник: Скриншот из видео

Присутствующие устроили бурный прием. Источник: Скриншот из видео

При этом, во время выступления артистов Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Джу улыбались и разговаривали, сидя рядом с Ким Гён Хи, тетей лидера, которая впервые за два года появилась на публике. После выступления супружеская чета сфотографировалась вместе с артистами.

Чен Ын сфотографировался с артистами. Источник: Скриншот из видео

Отметим, жену Ким Чен Ына до этого видели последний раз в сентябре 2021 года.

Жена и тетя Чен Ына. Источник: Скриншот из видео

Жена Чен Ына. Источник: Скриншот из видео

Жена Чен Ына редко появляется на публике. Источник: Скриншот из видео

Чен Ын с женой посетил концерт. Источник: Скриншот из видео

В КНДР праздновали Лунный Новый год. Источник: Скриншот из видео

Что известно о тете Ким Гён Хи

Судьба женщины была под вопросом после того, как ее муж Чан Сон Тхэк был казнен за государственную измену и коррупцию в 2013 году. Казнь провели публично – Ким отдал приказ расстрелять родственника из пулемета в Военной академии бандитского оружия недалеко от столицы Пхеньяна, а затем его тело сожгли огнеметом.

Точная причина казни неизвестна, но в СМИ Северной Кореи, которые контролируются лидером, называли Сон Тхэка "человеческой мразью хуже собаки".

Известно, что после смерти Ким Чен Ира Сон Тхэк помог Ким Чен Ыну занять место отца. Однако потом он якобы лоббировал реформы, которые подрывали тоталитарную власть лидера.

Тетя Ким Чен Ына 6 лет не появлялась на публике.

Поскольку Ким Гён Хи после этих событий 6 лет не появлялась на публике, поползли ошибочные слухи, что ее тоже казнили или же она покончила с собой.

Гён Хи является сестрой отца Чен Ына – покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.