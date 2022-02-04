Украина и Турция обсудили сотрудничество в сфере энергетики

В рамках рабочего визита Президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана в Украину министр энергетики Герман Галущенко обсудил с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом диверсификацию источников снабжения энергоресурсов, сообщает Укринформ.

"Стороны обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности в регионе, диверсификации поставок энергоресурсов, развитие возобновляемой энергетики" , - информирует Министерство энергетики.

"Турецкая Республика является стратегическим партнером Украины в сфере энергетики. Особенно важным является сотрудничество по вопросам диверсификации источников и маршрутов поставки природного газа в контексте усиления энергетической безопасности в регионе. В частности, особое внимание требует вопрос поставки газа по Трансбалканскому коридору. Украина также заинтересована усилить партнерство с Турцией в сфере добычи природного газа, в том числе на черноморском шельфе, а также использование турецкой стороной потенциала украинских подземных хранилищ газа" , – подчеркнул Герман Галущенко.

Турецкая сторона подтвердила заинтересованность в использовании украинских ПХГ, отметив, что поддерживает использование реверса газа по Трансбалканскому маршруту и планирует в перспективе развивать партнерство с Украиной в добыче углеводородов на шельфе.

Стороны также отметили значительный потенциал украинско-турецкого сотрудничества в развитии возобновляемой энергетики: синхронизация Украины с ENTSO-E откроет возможности для новых инвестиций в ВИЭ, что очень важно, учитывая положительный опыт турецких компаний на рынке возобновляемой энергетики Украины.