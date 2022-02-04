Обнародовано видео ликвидации главаря ИГ в Сирии

Пентагон обнародовал снимки с места проведения операции по ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Они были сделаны с беспилотника, сообщает Обозреватель.

Фото Минобороны США опубликовало в Twitter. В тоже время в сети появились видео перестрелки и из разрушенного дома террориста.

На фото Пентагона виден многоквартирный дом, в которым террорист скрывался вместе с семьей.

Кадры во время проведения операции по ликвидации главаря ИГИЛ. Источник: Twitter Минобороны США

Кадры во время проведения операции по ликвидации главаря ИГИЛ. Источник: Twitter Минобороны США

На одном из видео идет перестрелка. Точно нельзя сказать, но вероятно, террористы ведут ответный огонь.

На втором видео засняты разрушения внутри дома, где проживал аль-Хашими.

На брифинге представитель Пентагона Джон Кирби раскрыл детали операции.

По его словам, американский спецназ проводил операцию в ночь на 3 февраля. В ней принимали участие десантные и боевые вертолеты, ударные беспилотники и около 20 бойцов Сил спецопераций.

Он также подтвердил гибель трех гражданских – предварительно, членов семьи террориста, которые находились вместе с ним на этаже. Аль-Хашими взорвал себя вместе с ними.

Кроме того, по словам Кирби, удалось вывести из-под удара более десяти гражданских, в том числе и детей.