Синдром внезапной смерти младенцев: что нужно знать родителям новорожденных

Синдром внезапной детской смерти (СВДС) – наибольший страх родителей малышей. Окружая своих детей заботой, мамы и папы заботятся об их здоровье от рождения и на протяжении всей жизни. Однако иногда абсолютно здоровый на вид ребенок внезапно умирает во сне, сообщает Обозреватель.

Страх – не лучший помощник родительства, ведь именно вы несете ответственность за жизнь маленького новорожденного и должны быть осведомлены по многим вопросам. Что такое СВДС, какие возможные причины и что вы можете сделать, чтобы предотвратить его, рассказало издание Grow by WebMD по консультированию педиатрии, доктора медицины Амиты Штофф.

Что такое синдром внезапной детской смерти?

Синдром внезапной детской смерти (СВДС) – это неожиданная и беспричинная смерть ребенка в возрасте от рождения до одного года. Такой диагноз могут поставить врачи после вскрытия и исключения других возможных причин смерти.

Какие причины СВДС?

К сожалению, на сегодняшний день врачи и ученые не имеют подтвержденной на 100% информации о том, что именно вызывает или предотвращает смерть младенцев. Некоторые статистические данные показывают, что синдром чаще поражает мальчиков, чем девочек, и приходится на осенние, зимние и ранние весенние месяцы, но научно доказанных подтверждений этой информации нет.

Как родителям предотвратить СВДС?

Поскольку точных исследований у медиков нет, то были предложены лишь определенные рекомендации для потенциальной защиты от смерти малышей.

Ребенок должен спать на спине. Послеродовой период – наиболее сложный для молодых родителей, поскольку их жизнь и режим полностью меняется и подчиняется ребенку. Внимательно следите, как спит ваш малыш. Если он уже может переворачиваться, осторожно поворачивайте его на спинку или подкладывайте пеленку, чтобы он не мог крутиться. Перевернувшись на бочек или живот, малыши могут лечь лицом на пеленку или матрас, что перекроет доступ свежего воздуха и может нарушить дыхание. Научите этим правилам всех родных, которые заботятся о вашем малыше, и контролируйте их выполнение.

Организация спального места. Кроватка малыша должна быть жесткой, из постельного белья требуется только простыня. Не накладывайте в постель мягких игрушек, одеял, подушек и бортиков. Также не допускайте долгого пребывания ребенка в автокресле или качели – во время сна перекладывайте его на ровную поверхность. Эти простые правила помогут избежать удушья.

Не курите рядом. Конечно, лучший вклад в здоровье вашего ребенка - это отказ от курения до рождения. Некоторые факты свидетельствуют, что дети, рожденные от курящих во время беременности женщин, умирали от СВДС втрое чаще. Если же избавиться от вредной привычки не удалось, не позволяйте себе или кому-то другому курить в комнате, где находится ребенок. Вредные пары и отсутствие свежего воздуха могут являться причинами синдрома внезапной смерти.

Отдельный сон. Постоянная усталость и недосыпание часто заставляют родителей брать младенцев в постель на ночной сон. Этот удобный способ может сыграть с вами злую шутку. Исследования доказали, что сон в одной комнате с мамой снижает риск СВДС, однако совместное пребывание в одной кровати несет угрозу. Уснув, вы можете случайно придавить ребенка или накрыть одеялом, блокируя доступ к свободному дыханию, так что после кормления и укачивания обязательного перекладывайте его в отдельную кроватку.

Грудное вскармливание. Ученые не располагают доказанной информацией, однако утверждают, что длительное грудное вскармливание может снизить риск опасного синдрома на 50%. Возможно, это связано с тем, что материнское молоко защищает ребенка от инфекций, способных вызвать СВДС.

Не перегревайте младенца. Удушье и перегрев повышают риск внезапной смерти, поэтому одевайте малыша в легкую и натуральную одежду и поддерживайте комфортную температуру и влажность в помещении. Если вы беспокоитесь, чтобы ребенок не замерз, используйте конверты или спальные мешки, а не обычные одеяла, в которых малыш может запутаться или натянуть на лицо.

Несмотря на то, что синдром внезапной детской смерти еще не исследован в полной мере, данные рекомендации пригодятся всем молодым родителям. Не стесняйтесь задавать вопросы семейному врачу и педиатру об особенностях развития младенца и организации ухода за ним, подстраивайте свой режим дня под малыша, пополняйте свои ресурсы – эти простые вещи помогут сохранить ясный ум, спокойствие и уверенность, которые просто необходимы для воспитания ребенка.