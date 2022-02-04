Фигурантам стрельбы в центре Киева сообщили о подозрении

Трем участникам стычки со стрельбой в центре Киева, которая произошла 2 февраля, вручили подозрения, сообщает УНИАН.

По данным отдела коммуникации полиции Киева, происшествие случилось на улице Владимирской в Шевченковском районе столицы. Временно исполняющий обязанности начальника полиции Киева Андрей Гарастюк заявил:

"Во время осмотра места происшествия мы изъяли газовый баллончик, гладкоствольное ружье и боеприпасы к нему, пистолет травматического действия, охотничьи карабины и патроны к ним. За хулиганские действия у здания финансового учреждения, 25-летнего и 26-летнего киевлянина, а также 28-летнего жителя города Черкассы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также в рамках начатого уголовного производства мы назначили соответствующие экспертные исследования".

В сообщении сказано, что следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили задержанным о подозрении.

Гарастюк отмечает, что "за хулиганские действия возле помещения банковского учреждения нарушителям грозит до семи лет заключения. Сейчас досудебное расследование продолжается".