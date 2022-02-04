На Эвересте зафиксировали катастрофическое таяние льда

Ученые США выяснили, что ежегодно ледник горы Эверест теряет лед, накопленный в течение нескольких десятилетий, из-за антропогенного изменения климата, сообщает Лента.Ру.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Университета штата Мэн.﻿ Исследователи использовали данные, полученные при анализе ледяного керна с вершины Эвереста и зафиксированные высокогорными автоматическими метеостанциями. Оказалось, что гималайские ледяные массы крайне чувствительны к увеличению глобальных температур и быстро отступают, что указывает на возможность таких неблагоприятных последствий, как учащение схода лавин или уменьшение емкости запасов питьевой воды, от которых зависят миллионы человек.

По оценкам ученых, катастрофические темпы истончения льда на горе приближаются к двум метрам в год, поскольку постоянный снежный покров ледника исчез, что уменьшило его способность отражать солнечное излучение, усилило таяние и сублимацию. За четверть века толщина ледника уменьшилась на 55 метров, что более чем в 80 раз быстрее, чем темпы накопления этого льда, которое заняло 2000 лет.

Моделирование показало, что экстремальная инсоляция региона приведет к тому, что абляция — потеря поверхностной массы в результате таяния или испарения — может ускориться более чем в 20 раз, если снежный покров уступит место льду. Кроме повышения температуры воздуха факторами сублимации стали также снижение относительной влажности и усиление ветра.