Где в Киеве и рядом с ним покататься на лыжах и сноуборде

Сезон зимних отпусков завершился, а желание прокатиться на лыжах никуда не исчезло? Тогда можно покорить трассы Киева и области. Конечно, это не горные маршруты, но весело провести время можно и на таких спусках, сообщает Обозреватель.

Далее подборка пяти лучших локаций.

Goloseev Ski Park

Качественно и бюджетно. Так можно описать лыжный комплекс в Голосеевском парке. Он расположен на пологом склоне и имеет протяженность 500 метров. Эта трасса рассчитана, в основном, на новичков. Поэтому сюда часто приходят семьи с детьми, чтобы активно провести выходные. Также здесь есть полноценная школа, где учат кататься на лыжах и сноуборде. Все оборудование, включая экипировку, можно арендовать прямо на месте.

Цены на территории Goloseev Ski Park вполне лояльные:

подъем на склон – от 30 гривен;

абонемент на 2 часа – от 250 грн.;

ночное катание – 450 грн.

В выходные цены растут. Так подъем стоит уже 40 гривен, а абонемент обойдется в 350 гривен.

Комплекс в Голосеевском парке имеет самую длинную трассу в Киеве. Источник: goloseevskipark.com

Gvozdoff

Этот лыжный комплекс под Васильковом уже заслуживает звания курорта. Здесь оборудованы все условия для интересного времяпрепровождения. На территории комплекса находится гостиница, ресторан, детские зоны, озеро, теннисный корт и сауна. Трассы у Gvozdoff небольшие – всего по 220 метров. Их здесь обустроено уже две. Для тех, кто совсем не умеет кататься, работает школа с инструкторами. Подъем на склон колеблется от 25 до 60 грн. Не забудьте документы для залога.

Gvozdoff предлагает большое количество зимних развлечений. Источник: gvozdoff.com

Протасов Яр

Этот комплекс можно считать самым старым в Киеве. Он работает с 1998 года и пользуется большой популярностью среди местных жителей. В Протасовом Яру обустроено 4 трассы, подходящие для всех – от начинающих до опытных лыжников. Спуски делятся на уровни сложности, чтобы каждый мог выбрать подходящий маршрут.

Здесь можно арендовать оборудование, но для этого необходимо иметь при себе документы и деньги для залога. Обычно можно оставить 500 гривен и водительское удостоверение.

подъем на склон – от 25 грн;

абонементы на 2 часа – от 250 грн;

ночное катание – 350 грн.

Как и в других комплексах, по выходным здесь цены значительно растут. Таким образом, подъем вам обойдется в 35 гривен, абонемент – в 350.

Протасов Яр – один из самых популярных спусков в самой столице. Источник: gora.com.ua

ВышГора

Курорт работает круглый год. Летом здесь можно прокатиться на длинной водяной горке, которая простирается более, чем на 200 метров. Зимой здесь работает качественный лыжный комплекс с 1 трассой и подъемником. Он подходит для семейного отдыха и новичков, которые хотят потренироваться на легких спусках.

подъем на склон – от 30 грн;

абонементы на 2 часа – от 100 грн;

ночное катание – 300 грн.

На ВышГоре обустроена одна качественная трасса. Источник: Instagram @ski_vishgora

Proleski Club

Научиться хорошо кататься на лыжах можно и без длинных трасс. Proleski Club предлагает специальный тренажер, помогающий подготовиться к следующему зимнему сезону. Он работает по принципу беговой дорожки и подходит как детям, так и взрослым. Даже профессионалы иногда приходят сюда, чтобы немного потренироваться и размяться.

Тарифы клуба:

самостоятельное катание (10 мин) – 100 грн;

занятие с тренером (25 мин) – 220-260 грн.

Также есть возможность купить один из абонементов и сэкономить до 20% стоимости.